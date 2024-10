Promozione. X Martiri, brutta caduta: gara da dimenticare (Di lunedì 14 ottobre 2024) x Martiri 0 petroniano 2 X Martiri: Aleotti, Di Pasquale (30’st Felice), Pavinato, Pallara, De Cristofaro, Aguiari, Montanari (10’st Bini), Panzetta (41’st Bonaguro), Ercolani, Gessoni, Evali (20’st Manfredini). A disp. Stracuzzi, Bianchi, Galeotti, Curarati, Bizzarri, Manfredini. All. Bolognesi. PETRONIANO: Verardi, Pierdomenico, Cuppini, Kamga (4’st Maestri), Canè, Soffritti, Cristiani, Ezechia, Reda (15’st Tonelli), Cordoni, Bologna (33’st Guerra). A disp. Ferrari, Malagoli, Veronesi, Franchini, Maestri, Guerra, Tonelli, Neri, Fotso. All. Maurizio. Arbitro: Stefano Martini di Ravenna. Marcatori: 42’pt Cristiani, 7’st Maestri. Note: ammoniti Evali, Pallara, Aguiari, Aleotti, Felice, Maestri, Cristiani, Reda. La peggiore partita disputata dalla X Martiri nel campionato della categoria superiore. Sport.quotidiano.net - Promozione. X Martiri, brutta caduta: gara da dimenticare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) x0 petroniano 2 X: Aleotti, Di Pasquale (30’st Felice), Pavinato, Pallara, De Cristofaro, Aguiari, Montanari (10’st Bini), Panzetta (41’st Bonaguro), Ercolani, Gessoni, Evali (20’st Manfredini). A disp. Stracuzzi, Bianchi, Galeotti, Curarati, Bizzarri, Manfredini. All. Bolognesi. PETRONIANO: Verardi, Pierdomenico, Cuppini, Kamga (4’st Maestri), Canè, Soffritti, Cristiani, Ezechia, Reda (15’st Tonelli), Cordoni, Bologna (33’st Guerra). A disp. Ferrari, Malagoli, Veronesi, Franchini, Maestri, Guerra, Tonelli, Neri, Fotso. All. Maurizio. Arbitro: Stefano Martini di Ravenna. Marcatori: 42’pt Cristiani, 7’st Maestri. Note: ammoniti Evali, Pallara, Aguiari, Aleotti, Felice, Maestri, Cristiani, Reda. La peggiore partita disputata dalla Xnel campionato della categoria superiore.

