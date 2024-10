Lanazione.it - Prato Nord e Jolo: un pareggio pirotecnico. Poker del Chiesanuova, vince anche Naldi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)la quinta giornata di campionato, con fischio d’inizio ieri alle 15,30, è andata in archivio, per quanto concerne la Prima e la Seconda Categoria. E per le formazioni die provincia è tempo di vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, a seconda dei punti di vista, per prepararsi alla prossimo turno. Partendo dal girone D di Prima Categoria, caratterizzatosi per un avvenimento certamente curioso ed insolito: AM Aglianese - CSLSocial Club è stata sospesa al 26’ a causa di un infortunio occorso all’arbitro. Il direttore di gara non era in grado di proseguire e la partita sarà recuperata nei prossimi giorni (con la nuova data che dovrebbe essere ufficializzata a breve). Tris di pareggi: il confronto frasì e chiuso con un3-3, a differenza di Virtus Rifredi - Maliseti Seano che è finita 0-0 e di Albacarraia - Casale (2-2).