Pianeti visibili a occhio nudo, spettacolo nei cieli della Toscana (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Esattamente un anno fa, il 14 ottobre del 2023, il cielo ha dato spettacolo con una eclissi di Sole anulare. Ma anche quest’anno questo mese regalerà tanti spettacoli celesti. Dopo una assenza durata diversi mesi, il cielo di ottobre si ripopola finalmente di tutti i Pianeti visibili a occhio nudo. Giove, indica l'Unione Astrofili Italiani, è il pianeta più luminoso e domina il cielo autunnale per gran parte della notte. Venere torna ben visibile tra le luci del crepuscolo serale e, a fine mese, anche Marte inizia a comparire prima della mezzanotte sull’orizzonte orientale. Il 17 ottobre, inoltre, gli appassionati possono segnare l’appuntamento con la terza Superluna dell’anno, come ricorda l’Unione Astrofili Italiani (Uai): il nostro satellite si troverà nel suo punto più vicino alla Terra, a poco più di 357mila chilometri, in concomitanza con la Luna piena. Lanazione.it - Pianeti visibili a occhio nudo, spettacolo nei cieli della Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Esattamente un anno fa, il 14 ottobre del 2023, il cielo ha datocon una eclissi di Sole anulare. Ma anche quest’anno questo mese regalerà tanti spettacoli celesti. Dopo una assenza durata diversi mesi, il cielo di ottobre si ripopola finalmente di tutti i. Giove, indica l'Unione Astrofili Italiani, è il pianeta più luminoso e domina il cielo autunnale per gran partenotte. Venere torna ben visibile tra le luci del crepuscolo serale e, a fine mese, anche Marte inizia a comparire primamezzanotte sull’orizzonte orientale. Il 17 ottobre, inoltre, gli appassionati possono segnare l’appuntamento con la terza Superluna dell’anno, come ricorda l’Unione Astrofili Italiani (Uai): il nostro satellite si troverà nel suo punto più vicino alla Terra, a poco più di 357mila chilometri, in concomitanza con la Luna piena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spettacolo dell’aurora boreale in Italia l’11 ottobre 2024 - Se il cielo sarà limpido, la notte dell’11 ottobre 2024 sarà illuminata da un balletto di luci colorate, regalando emozioni indimenticabili a chi avrà la fortuna di assistervi. Un’opportunità rara Questo evento rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di astronomia e per tutti coloro che desiderano assistere a uno dei fenomeni naturali più suggestivi. (Velvetmag.it)

Riparte "In scena a... Baveno" : il 12 ottobre lo spettacolo "Spirito giocoso" - Sabato 12 ottobre prende il via l'edizione 2024 della stagione teatrale "In scena a... Baveno". Alle 21, sul palco del centro culturale Nostr@domus, è in programma lo spettacolo "Spirito giocoso" dell'associazione culturale Arte di Omegna. Libero adattamento da "Blithe spirit" di Noel Coward... (Novaratoday.it)

ANC Salerno : l'11 ottobre l’annuale convegno-spettacolo - con le performances dei comici Rai Alessandro Bolide - Salvatore Turco e Peppe Laurato - “Dal Bilancio alla bancabilità d’impresa”, questo il titolo del convegno annuale organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno (ANC), in sinergia con l’O.D.C.E.C Salerno, che si terrà presso il “Salone Bottiglieri” di Palazzo Sant’Agostino. L’appuntamento, patrocinato dalla... (Salernotoday.it)