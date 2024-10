Notte di sangue tra migranti: prima una rissa e poi un accoltellamento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Risse e feriti nella Notte nel centro storico a Napoli. Alle 2.20 del mattino i carabinieri della compagnia Centro sono stati chiamati all'ospedale Pellegrini, dove erano arrivate in pronto soccorso alcune persone ferite. Alcuni ragazzi di origini straniere, tra i 16 e i 20 anni, sono stati Napolitoday.it - Notte di sangue tra migranti: prima una rissa e poi un accoltellamento Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Risse e feriti nellanel centro storico a Napoli. Alle 2.20 del mattino i carabinieri della compagnia Centro sono stati chiamati all'ospedale Pellegrini, dove erano arrivate in pronto soccorso alcune persone ferite. Alcuni ragazzi di origini straniere, tra i 16 e i 20 anni, sono stati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La storia della scuola di Roma aperta fino a mezzanotte : “L’istituto è un vero centro di aggregazione culturale e sociale” - Grazie al progetto "Scuola aperta e partecipata", promosso dall'Associazione Genitori Di Donato, le attività didattiche e ricreative si estendono fino a mezzanotte, trasformando l'istituto in un vero e proprio centro di aggregazione sociale e culturale. L'articolo La storia della scuola di Roma aperta fino a mezzanotte: “L’istituto è un vero centro di aggregazione culturale e sociale” sembra ... (Orizzontescuola.it)

Terremoto in Molise - trema la provincia di Campobasso nella notte : magnitudo 3.1 con epicentro a Baranello - Un terremoto ha colpito la provincia di Campobasso nella notte. La scossa, di magnitudo 3.1, ha come epicentro Baranello. (Notizie.virgilio.it)

Visite guidate in centro e l'incontro con Cristiano Cavina : le iniziative di Ravenna Antica per la Notte d'Oro - In occasione della Notte d’Oro di Ravenna, in programma sabato 12 ottobre, la Fondazione RavennAntica propone una serie di attività e iniziative rivolte a grandi e piccoli. Dalle 10 alle 11 al Museo Classis è in programma la visita guidata ad aggregazione libera intitolata Le Radici di Ravenna... (Ravennatoday.it)