Nayt live nei club con La Grande Fuga Tour, le date e i biglietti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nayt annuncia La Grande Fuga Tour nei club delle principali città italiane tra marzo e aprile Nayt annuncia La Grande Fuga Tour nei club delle principali città italiane nel 2025. L’artista sarà di scena con un Tour prodotto da live Nation, il 25 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 27 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 30 marzo al Palapartenope di Napoli, il 2 aprile all’Atlantico live di Roma, il 6 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 aprile al Fabrique di Milano. Il talento di Nayt nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente. .com - Nayt live nei club con La Grande Fuga Tour, le date e i biglietti Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024)annuncia Laneidelle principali città italiane tra marzo e aprileannuncia Laneidelle principali città italiane nel 2025. L’artista sarà di scena con unprodotto daNation, il 25 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 27 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 30 marzo al Palapartenope di Napoli, il 2 aprile all’Atlanticodi Roma, il 6 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 aprile al Fabrique di Milano. Il talento dinelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Angelina Mango - al via il tour nei club : il video del primo live a Roma - Angelina on stage ha portato un’esplosione di energia e condivisione con uno show che le ha permesso di riabbracciare il suo pubblico dopo il calore ricevuto durante i live estivi in Italia e in Europa che l’hanno vista protagonista dell’estate. In occasione di questo suo primo tour in Europa, la cantautrice si esibirà anche nelle città di Bruxelles (La Madeleine – 4 novembre), Barcellona ... (Amica.it)

Angelina Mango nei club : parte il tour 2024 tra energia e sold out - La scaletta del tour di Angelina Mango La scaletta del concerto alterna le canzoni di ‘pokè melodrama’, a brani di repertorio, in un viaggio emotivo che riflette la crescita e le sfumature artistiche della cantautrice. Dalla vittoria al Festival di Sanremo alla pubblicazione del primo album di inediti ‘poké melodrama’ fino al debutto nei festival più importanti d’Europa. (Funweek.it)

Angelina Mango - la scaletta del club tour 2024 - iniziato ieri a Roma - È partito ieri dall’Atlantico Live di Roma il tour nei club di Angelina Mango che porterà la cantautrice ad esibirsi in tutta Italia e in Europa, ecco la scaletta È partito ieri dall’Atlantico Live di Roma il tour nei club di Angelina Mango che porterà la cantautrice ad esibirsi in tutta Italia con undici appuntamenti che hanno rapidamente registrato il sold out in tutta Italia. (Spettacolo.eu)