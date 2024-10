Medicina, Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cambio al vertice della Simi, Società italiana di Medicina interna. Nicola Montano è il nuovo presidente della società scientifica, la più antica d'Italia, fondata nel 1887. Ordinario di Medicina interna al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'università Statale di Milano, ospedale Maggiore Policlinico, Montano è stato eletto durante il 125esimo Congresso nazionale Simi Sbircialanotizia.it - Medicina, Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cambio al vertice della, Società italiana diinterna.è ildella società scientifica, la più antica d'Italia, fondata nel 1887. Ordinario diinterna al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'università Statale di Milano, ospedale Maggiore Policlinico,è stato eletto durante il 125esimo Congresso nazionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nicola Montano è il nuovo presidente della Società Italiana di Medicina Interna - Esperto di malattie cardiovascolari, ha effettuato attività di ricerca in particolare nel campo della sincope, dello scompenso cardiaco e del controllo nervoso dell’apparato cardiovascolare. Oltre a ciò, ha sottolineato la rilevanza e l’importanza della formazione Simi che in questi ultimi 20 anni ha fatto crescere l’interesse per la Società da parte di tanti giovani medici internisti in ... (Ildenaro.it)