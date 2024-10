Matera in Puglia con un referendum? Il sindaco della Città dei Sassi: "Con Bari connessioni più che annessioni" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un referendum per far approdare Matera in Puglia? Fa discutere la proposta di consultazione popolare per trasferire la Città dei Sassi dalla Basilicata alla regione immediatamente confinante, con un cambio radicale di quotidianità e prospettive, dovendo riferirsi (politicamente e per altri Baritoday.it - Matera in Puglia con un referendum? Il sindaco della Città dei Sassi: "Con Bari connessioni più che annessioni" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unper far approdarein? Fa discutere la proposta di consultazione popolare per trasferire ladeidalla Basilicata alla regione immediatamente confinante, con un cambio radicale di quotidianità e prospettive, dovendo riferirsi (politicamente e per altri

Matera chiede il “trasferimento” in Puglia : cosa succede - . Il […] The post Matera chiede il “trasferimento” in Puglia: cosa succede appeared first on L'Identità. La città dei Sassi chiede il trasferimento: non è uno scherzo, bensì una proposta che riguarda Matera che vuole “spostarsi” in Puglia. Per il trasferimento, alla segreteria del Comune, è arrivata da parte degli ex senatori Tito Di Maggio e Corrado Danzi, la richiesta di indizione del ... (Lidentita.it)

Matera in Puglia? Pronta la richiesta di referendum per lasciare la Basilicata - il Comune ha 15 giorni per rispondere - Il Consiglio comunale avrà poi tempo di 15 giorni per decidere sull’ammissibilità per materia e sulla formulazione del quesito. Un modo per sviluppare ancor di più, secondo i due ex senatori, le potenzialità di Matera. E così si complicherebbe la “secessione” lucana. Crediamo si tratti di una consultazione necessaria visto il momento storico che sta vivendo Matera che potrebbe determinare un ... (Open.online)

"Matera alla Puglia". Depositata la richiesta per il referendum - "La città deve ricevere le attenzioni che merita, visto il momento storico che sta vivendo Matera". Un’idea, quella dei due ex senatori lucani, che nasce per favorire lo sviluppo economico e culturale di Matera, inserendola in un contesto regionale più competitivo e vivo. . Si avvia l’iter che potrebbe sancire questo passaggio. (Quotidiano.net)