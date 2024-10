Manovra, rush finale per le coperture. Osnato: è il tempo della responsabilità, non delle boutade (Di lunedì 14 ottobre 2024) rush finale per cesellare gli stanziamenti della Manovra da circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto emergere alcune divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sulle quali la sinistra e la grande stampa ha molto ricamato. Ma nessuna fibrillazione, sulla direzione della Manovra c’è compattezza intorno ad alcuni pilastri. Nessun taglio alla sanità, aiuti alle famiglie e riduzione del cuneo fiscale. Sui tagli di spesa necessari per assicurare le coperture del Bilancio e far quadrare i conti alla fine, osservano fonti della maggioranza, il governo troverà la sintesi, come già accaduto. Obiettivo: dare un messaggio di compattezza a livello interno ed esterno, dall’opposizione agli investitori esteri. Manovra, si lavoro alle coperture. Secoloditalia.it - Manovra, rush finale per le coperture. Osnato: è il tempo della responsabilità, non delle boutade Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)per cesellare gli stanziamentida circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto emergere alcune divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sulle quali la sinistra e la grande stampa ha molto ricamato. Ma nessuna fibrillazione, sulla direzionec’è compattezza intorno ad alcuni pilastri. Nessun taglio alla sanità, aiuti alle famiglie e riduzione del cuneo fiscale. Sui tagli di spesa necessari per assicurare ledel Bilancio e far quadrare i conti alla fine, osservano fontimaggioranza, il governo troverà la sintesi, come già accaduto. Obiettivo: dare un messaggio di compattezza a livello interno ed esterno, dall’opposizione agli investitori esteri., si lavoro alle

