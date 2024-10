Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 7-6, 4-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: ancora nessun break nel match

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Brutto errore di rovescio in palleggio di. 4-4 A quindici l’italiano! 40-15 In rete il dritto lungolinea dello svizzero. 30-15 Clamorosa risposta di rovescio lungolinea di. 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Non risponde sulla seconda di rovescio. 3-4 Seconda vincente al centro. Sono 4 le seconde nel game, purtroppo situazione compromessa nel game. 40-0 Troppo leggera la volèe di, che si era buttato avanti dopo lo slice. Passa di rovescio Marc. Tre seconde, tre punti per lui in questo game. 30-0 Martella da fondoe ottiene il recupero lungo di poco da parte di. Due punti sulla seconda importanti vinti dallo svizzero. 15-0 Non risponde di dritto alla buona seconda in kick