Liberoquotidiano.it - L'asse Pd-toghe contro i campi per migranti in Albania

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) I dubbi, se qualcuno ancora li aveva, li ha tolti ieri il piddino Matteo Orfini, elogiando leche si preparano a far saltare il trasferimento degli immigrati in: «Non c'è M. Piantedosi nessuna resistenza ideologica nei magistrati, ma semplicemente la doverosa applicazione della sentenza della Corte di giustizia europea. Il diritto internazionale è sacro e lo sono anche i diritti umani». Come chiedere all'oste se il vino è buono. L'tra sinistra e giudici è nei fatti: le pronunce dei tribunali sono il piccone che secondo il Pd e i suoi alleati demolirà l'accordo firmato un anno fa da Giorgia Meloni ed Edi Rama. Già questa settimana, se tutto andrà come sperano.