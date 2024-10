La corsa alle ATP Finals 2024: Ruud, Rublev e De Minaur per due posti, ma attenzione alle rimonte (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono 3 al momento i tennisti qualificati alle Nitto ATP Finals 2024: Jannik Sinner, già certo di chiudere l’anno al primo posto in classifica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed il tedesco Alexander Zverev. Lotta aperta per gli altri 5 posti a disposizione. Sono ancora in palio un massimo di 2000 punti: 250 nei tre tornei di questa settimana ad Almaty, Stoccolma ed Anversa, 500 in quelli di Vienna e Basilea della prossima settimana, 1000 nel Masters di Parigi-Bercy a cavallo tra ottobre e novembre, ed altri 250 a Belgrado e Metz nei giorni precedenti le Finals. Ad un passo dalla qualificazione, per la quale manca soltanto il conforto della matematica, il russo Daniil Medvedev, quarto a quota 4820. Può dormire sonni abbastanza tranquilli anche il quinto classificato, lo statunitense Taylor Fritz, al momento a quota 4290. Oasport.it - La corsa alle ATP Finals 2024: Ruud, Rublev e De Minaur per due posti, ma attenzione alle rimonte Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono 3 al momento i tennisti qualificatiNitto ATP: Jannik Sinner, già certo di chiudere l’anno al primo posto in classifica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed il tedesco Alexander Zverev. Lotta aperta per gli altri 5a disposizione. Sono ancora in palio un massimo di 2000 punti: 250 nei tre tornei di questa settimana ad Almaty, Stoccolma ed Anversa, 500 in quelli di Vienna e Basilea della prossima settimana, 1000 nel Masters di Parigi-Bercy a cavallo tra ottobre e novembre, ed altri 250 a Belgrado e Metz nei giorni precedenti le. Ad un passo dalla qualificazione, per la quale manca soltanto il conforto della matematica, il russo Daniil Medvedev, quarto a quota 4820. Può dormire sonni abbastanza tranquilli anche il quinto classificato, lo statunitense Taylor Fritz, al momento a quota 4290.

