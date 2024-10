La Cina lancia nuove esercitazioni attorno a Taiwan (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Cina lancia nuove esercitazioni attorno a Taiwan. Taiwan e gli USA condannano il comportamento irrazionale e provocatorio della Cina. La Cina lancia nuove esercitazioni vicino a Taiwan L’esercito Popolare di Liberazione cinese ha annunciato esercitazioni militari congiunte con il nome in codice “Joint Sword-2024B” nello Stretto di Taiwan e nelle aree a nord, sud Periodicodaily.com - La Cina lancia nuove esercitazioni attorno a Taiwan Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lae gli USA condannano il comportamento irrazionale e provocatorio della. Lavicino aL’esercito Popolare di Liberazione cinese ha annunciatomilitari congiunte con il nome in codice “Joint Sword-2024B” nello Stretto die nelle aree a nord, sud

La Cina accerchia Taiwan : cos'è la "strategia dell'anaconda" - Nel buio della notte, la Cina ha avviato le sue esercitazioni militari attorno a Taiwan. Jet e navi da guerra sono stati mobilitati dalle forze armate cinesi per circondare l'isola, nell'ambito della Spada Congiunta 2024-B, l'addestramento militare che segue le manovre Spada Congiunta 2024-A... (Today.it)

Cina - 'completate con successo le manovre intorno a Taiwan' - In una nota, il portavoce del Comando del Teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione, Li Xi, ha assicurato che, "sempre in allerta, le truppe del Comando continuano a rafforzare la prontezza al combattimento con un addestramento duro allo scopo di sventare i tentativi separatisti d'indipendenza di Taiwan". (Quotidiano.net)

Taiwan : Taipei - 125 aerei Cina in esercitazioni intorno isola - mai così tanti - Si tratta di un record. Taipei (Taiwan), 14 ott. (LaPresse/AP) – Il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che la Cina ha dispiegato 125 aerei militari in esercitazioni intorno a Taiwan in un solo giorno. Oggi la Cina ha lanciato esercitazioni militari su larga scala per mettere in guardia dall’indipendenza di Taiwan. (Lapresse.it)