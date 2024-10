Il monumento al re che a Monza è diventato una discarica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un monumento storico davvero poco "reale". Si parla della cappella espiatoria, ovvero del memoriale che la regina vedova Margherita di Savoia e il re d'Italia Vittorio Emanuele III vollero erigere in viale Cesare Battisti per commemorare il regicidio di Umberto I, ucciso a Monza il 29 luglio 1900 Monzatoday.it - Il monumento al re che a Monza è diventato una discarica Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unstorico davvero poco "reale". Si parla della cappella espiatoria, ovvero del memoriale che la regina vedova Margherita di Savoia e il re d'Italia Vittorio Emanuele III vollero erigere in viale Cesare Battisti per commemorare il regicidio di Umberto I, ucciso ail 29 luglio 1900

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il monumento al re che a Monza è diventato una discarica - Un monumento storico davvero poco "reale". Si parla della cappella espiatoria, ovvero del memoriale che la regina vedova Margherita di Savoia e il re d'Italia Vittorio Emanuele III vollero erigere in ... (monzatoday.it)

Panchina bianca a Villa Raverio per ricordare i morti sul lavoro - Una panchina bianca in ricordo di chi ha perso la vita sul luogo di lavoro. Sarà installata a Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza, vicino al monumento dedicato alle morti bianche all’interno ... (primamonza.it)

Jury Chechi, spettacolo al Festival dello Sport: "Il Gazzetta Active Village è ogni anno più bello" - Sabato di allenamenti intensi e prove di calisthenics sorprendenti nel villaggio del fitness di Piazza Dante. E arriva anche Max ... (gazzetta.it)