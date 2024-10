Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo convince, punto importante con il Sora

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 11 (4-3-3): Simoncelli 6,5; Ippoliti 6,5, Gemini 7, Filì 6,5, Orsi 6; Pozzi 5,5 (9’st Pinelli 6), Di Gilio 6,5, Jirillo 5,5 (8’st Di Prisco 6); Fagotti 6 (42’st Salviato sv), Fontana 6,5, Bauco 6 (40’st Gentilforti sv). A disp.: Bianco, Martey, Roscioli, Capparella, Boglione. All. Campolo 6.(4-3-2-1): Elezaj 7; Morganti 6, Imbriola 6, Boccaccini 6, Fabbri 6,5; Miotto 5,5 (23’st Paponi 6), Gambini 6,5, Baldini 7 (34’ Guella sv); Caprari 5,5 (37’st Costanzi sv), Cotugno 7; Nanapere 6,5 (43’st Bucari sv). A disp.: Osama, Castorina, Fossi, Graciotti, Ausili. All. Giuliodori 6. Arbitro: Papi di Prato 6. Reti: 19’st Gemini (S), 28’st Cotugno (C). Note: ammoniti Gemini (S), Gambini (C); angoli 6-2; rec. 0’pt, 5’st. Un’altra ottima prestazione per ilche allo stadio ‘Tomei’ strappa un buoncontro i padroni di casa del