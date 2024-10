Highlights e gol Germania-Olanda 1-0: Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Germania-Olanda 1-0, match valido per la quarta giornata dei gironi di Nations League 2024/2025. A decidere il match dell’Allianz Arena è Leweling, attaccante dello Stoccarda, che al 2? si vede annullare una rete mentre al 63? trova la via del gol e regala i tre punti alla squadra di Nagelsmann. Non pervenuta l’Olanda al punto che ha chiuso la partita con 0 tiri in porta. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLI Highlights DI Germania-Olanda Highlights e gol Germania-Olanda 1-0: Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la quarta giornata dei gironi di. A decidere il match dell’Allianz Arena è Leweling, attaccante dello Stoccarda, che al 2? si vede annullare una rete mentre al 63? trova la via del gol e regala i tre punti alla squadra di Nagelsmann. Non pervenuta l’al punto che ha chiuso la partita con 0 tiri in porta. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLIDIe gol1-0:) SportFace.

