Tpi.it - Guida ai bonus statali per ridurre i costi delle utenze domestiche

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Avere a disposizione energia elettrica, gas, acqua, ma anche una connessione internet stabile e veloce è oggi indispensabile. Purtroppo, i, soggetti a continue fluttuazioni a causa dell’inflazione e di un mercato instabile, sono, per alcune famiglie, quasi insostenibili. Mentre chi si trova in condizioni economiche, se non floride, almeno “nella norma” può essere sufficiente ottimizzare l’utilizzo dei dispositivi, scegliere soluzioni a basso consumo e, non ultimo, scegliere tra le migliori tariffe luce e gas, chi è davvero in difficoltà può usufruire dei. Di seguito verranno presentati brevemente iche possono essere richiesti nel corso del 2024.internet 2024 Tra i più interessanti2024 rientra quello destinato a colmare il divario digitale e a permettere alle famiglie di attivare, nelle proprie abitazioni, connessioni ultraveloci.