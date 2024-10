Tvzap.it - Giovani tifosi morti nell’incidente: il padre di uno di loro rompe il silenzio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella serata di ieri, domenica 13 ottobre 2024, un tragico incidente ha spezzato le vite di tressimi. Due automobili e un autobus si sono scontrati a Potenza. Sono tre le vittime dell’incidente. Oltre a questi, altre sette persone sono rimaste ferite: due sono in condizioni gravissime. Avevano 21, 17 e 13 anni i tre ragazzisulla Potenza Melfi a causa di uno schianto fatate. Ildi una delle vittime, Gaetano Gentile, ha scritto un messaggio per la morte del figlio che spezza il cuore. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tragedia dopo la partita: tressimi muoionoLeggi anche: In auto contromano provoca tre incidenti, poi la scoperta: chi c’era alla guida Tragico incidente a Potenza Il terribile incidente stradale è avvenuto domenica sera al km 2 della strada statale Potenza-Melfi.