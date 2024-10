Metropolitanmagazine.it - Giano, chi è il fratello di Diana Del Bufalo (famoso anche lui ed ex della De Lellis)

(Di lunedì 14 ottobre 2024) SeDelè un volto noto del piccolo schermo già da qualche tempo, ilsoltanto di recente si è fatto spazio in televisione. Classe 1987,è nato e cresciuto a Roma con la famiglia composta dal papà Dario Del, architetto collezionista ed esperto di marmi antichi e colorati, dalla mamma Ornella Pratesi, che è stata cantante lirica, e naturalmente con la sorella, ex allieva di Amici e attrice molto amata di fiction e serie TV. Non è stato facile affrontare la separazione dei genitori.aveva 17 anni,tre in meno e proprio lei ne ha parlato tempo fa in un’intervista a F: “I miei genitori sono separati, la loro sofferenza mi ha scioccato. Ho avuto due genitori che mi hanno amata e che non mi hanno fatto mancare nulla. Il rapporto con mia madre? Splendido. Le racconto tutto e so che a lei non sfugge nulla di me.