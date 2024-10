Gaza, palestinesi usati come scudi umani e cavie anti-esplosivo dai soldati d’Israele: l’inchiesta del New York Times (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è chi è stato costretto a entrare ammanettato in edifici dove potevano nascondersi trappole esplosive, chi ha dovuto aprire botole o spostare oggetti per scovare i tunnel di Hamas, col pericolo di saltare in aria, chi è stato usato come scudo per permettere l’avanzata dei soldati israeliani. L’ultima inchiesta del New York Times, che ha raccolto le testimonianze di diversi prigionieri palestinesi e le ammissioni anche di militari israeliani, svela pratiche illegali e inumane condotte dai soldati dello Stato ebraico, spesso in concerto con agenti dell’intelligence, nei confronti della popolazione di Gaza. Accuse, quelle del quotidiano americano, che molto assomigliano a quelle che il governo di Tel Aviv ha mosso fin dal 7 ottobre 2023 nei confronti di Hamas, accusato di utilizzare i civili come protezione dagli attacchi delle Forze di Difesa Israeliane. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, palestinesi usati come scudi umani e cavie anti-esplosivo dai soldati d’Israele: l’inchiesta del New York Times Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è chi è stato costretto a entrare ammanettato in edifici dove potevano nascondersi trappole esplosive, chi ha dovuto aprire botole o spostare oggetti per scovare i tunnel di Hamas, col pericolo di saltare in aria, chi è stato usatoscudo per permettere l’avanzata deiisraeliani. L’ultima inchiesta del New, che ha raccolto le testimonianze di diversi prigionierie le ammissioni anche di militari israeliani, svela pratiche illegali e inumane condotte daidello Stato ebraico, spesso in concerto con agenti dell’intelligence, nei confronti della popolazione di. Accuse, quelle del quotidiano americano, che molto assomigliano a quelle che il governo di Tel Aviv ha mosso fin dal 7 ottobre 2023 nei confronti di Hamas, accusato di utilizzare i civiliprotezione dagli attacchi delle Forze di Difesa Israeliane.

