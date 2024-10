Fontana a Madrid: “Medio Oriente e Mediterraneo al centro, apprensione per condizioni Unifil in Libano” (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA – Medio Oriente, Mediterraneo, sfide migratorie, cybersicurezza, intelligenza artificiale, il ruolo della diplomazia parlamentare nella costruzione del dialogo e della pace. Sono alcuni dei temi affrontati oggi dal Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana nel suo intervento di apertura, a Madrid, del IV Foro parlamentare Italia-Spagna, a oltre dieci anni dall’ultima riunione, nel 2013. L’incontro rappresenta la ripresa di un’importante tradizione di confronto istituzionale tra i due Paesi, sospesa per oltre un decennio e ora rinnovata grazie alla cooperazione e all’impegno dei Presidenti, confermato già lo scorso aprile a Roma durante la visita della Presidente del Congreso de los Diputados spagnolo, Francina Armengol Montecitorio. Lopinionista.it - Fontana a Madrid: “Medio Oriente e Mediterraneo al centro, apprensione per condizioni Unifil in Libano” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA –, sfide migratorie, cybersicurezza, intelligenza artificiale, il ruolo della diplomazia parlamentare nella costruzione del dialogo e della pace. Sono alcuni dei temi affrontati oggi dal Presidente della Camera dei deputati Lorenzonel suo intervento di apertura, a, del IV Foro parlamentare Italia-Spagna, a oltre dieci anni dall’ultima riunione, nel 2013. L’incontro rappresenta la ripresa di un’importante tradizione di confronto istituzionale tra i due Paesi, sospesa per oltre un decennio e ora rinnovata grazie alla cooperazione e all’impegno dei Presidenti, confermato già lo scorso aprile a Roma durante la visita della Presidente del Congreso de los Diputados spagnolo, Francina Armengol Montecitorio.

Medioriente : Consiglio Onu - forti preoccupazioni per incidenti Unifil - (LaPresse) – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “forti preoccupazioni” lunedì dopo gli incidenti in cui i peacekeeper delle Nazioni Unite in Libano sono rimasti feriti, mentre Israele spinge la sua campagna contro i militanti di Hezbollah nel suo vicino settentrionale. Milano, 14 ott. (Lapresse.it)

Medioriente : capo caschi blu Unifil - manterranno posizioni in Libano - (LaPresse) – I peacekeeper delle Nazioni Unite rimarranno in tutte le posizioni in Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi, dati gli intensi combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinque caschi blu feriti, afferma il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite. Lo riporta il Times of Israel. (Lapresse.it)

Medioriente - Zingaretti : “Netanyahu sta diventando problema anche per Israele” - Così l’eurodeputato del Partito Democratico Nicola Zingaretti, rispondendo alle domande dei cronisti sulla situazione in Medioriente, a margine di un convegno del partito in Senato su una legge di bilancio alternativa. E conclude: “Ci sarebbe bisogno in questo momento della storia del pianeta di uomini come Yitzhak Rabin (già primo ministro dello stato di Israele e premio Nobel per la pace, ... (Lapresse.it)