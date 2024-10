Ilgiorno.it - Fai e Luoghi del Cuore. Gara con l’antico Borgo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattro anni fa la città si candidò con un suo monumento simbolo, il Molino Vecchio. Nuova edizione del censimento Idelindetto dal Fai, e nuova candidatura da parte di una cordata di associazioni e cittadini. Ma stavolta non di un solo monumento, bensì di una intera porzione del suo centro storico,di Gorgonzola: "Uno scrigno di bellezza, un concentrato di storia e architettura di pregio in una zona circoscritta del vecchio nucleo". Già online il link per i clic. E al via il tam tam: "Votate". Un po’ di storia. Nucleo di formazione molto antica,, spiegano gli esperti era già capo Pieve nell’855, quando venne redatto il manoscritto più antico che menzioni la località di Congorciola. Poi Goffredo da Bussero che nel suo Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, risalente alla seconda metà del XII secolo lo menziona due volte.