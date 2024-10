Esantemi nei bambini, come riconoscere l’origine delle macchie sulla pelle e come affrontarle (Di lunedì 14 ottobre 2024) A volte sono solo piccoli arrossamenti. In altri casi prendono le sembianze di vere e proprie macchie che si allargano. O ancora si presentano come ponfi arrossati che fanno pensare ad una serie di punture d’insetto. sulla pelle dei bambini, le infezioni virali (e non solo) possono manifestarsi anche così. Con le lesioni che vanno a concentrarsi in specifiche zone del corpo, e non solo sul volto. Spesso queste aree sono accompagnate da enantemi, ovvero coinvolgimento delle mucose. come comportarsi? La risposta deve venire dal pediatra. Ma ci sono segnali che possono indirizzare sulla possibile causa delle “macchie” cutanee. Sia chiaro: occorre sempre differenziare queste lesioni da quelle legate ad allergie da contatto o a vere e proprie punture d’insetto. E soprattutto bisogna tenere presente l’importanza delle vaccinazioni, quando possibili, come quelle per morbillo e rosolia. Dilei.it - Esantemi nei bambini, come riconoscere l’origine delle macchie sulla pelle e come affrontarle Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A volte sono solo piccoli arrossamenti. In altri casi prendono le sembianze di vere e proprieche si allargano. O ancora si presentanoponfi arrossati che fanno pensare ad una serie di punture d’insetto.dei, le infezioni virali (e non solo) possono manifestarsi anche così. Con le lesioni che vanno a concentrarsi in specifiche zone del corpo, e non solo sul volto. Spesso queste aree sono accompagnate da enantemi, ovvero coinvolgimentomucose.comportarsi? La risposta deve venire dal pediatra. Ma ci sono segnali che possono indirizzarepossibile causa” cutanee. Sia chiaro: occorre sempre differenziare queste lesioni da quelle legate ad allergie da contatto o a vere e proprie punture d’insetto. E soprattutto bisogna tenere presente l’importanzavaccinazioni, quando possibili,quelle per morbillo e rosolia.

