Ilfattoquotidiano.it - Droni invisibili, kamikaze e dalla grande portata di esplosivo: ecco l’arsenale da 2mila pezzi con cui Hezbollah vuole colpire Israele

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Velocità massima di 300 km/h, raggio d’azione di 120 chilometri e la possibilità di trasportare fino a 40 chili di: sono queste le caratteristiche del drone ‘invisibile’ Mirsad, lo stesso che nella serata di domenica ha colpito una base israeliane uccidendo quattro soldati. Per le sue caratteristiche, il velivolo in possesso dirischia di diventare difficilmente intercettabile anche per le avanzate difese dello Stato ebraico. E ciò che più preoccupa Tel Aviv sono le stime secondo le quali il Partito di Dio ne possiede circa. Il drone invisibile non è una novità nel panorama bellico mediorientale e anche europeo.