Death Note un gioco per PS5 e PS4 è stato registrato in Taiwan

(Di lunedì 14 ottobre 2024) LaDigital Game Rating Committee haun nuovodiper PS5 e PS4, precisando che si tratta di un titolo pubblicato da Bandai Namco. Non è chiaro al momento di chesi tratti nello specifico, ma è probabile che possa trattarsi di: Killer Within. Precisiamo infatti che appena qualche mese fa, precisamente a giugno, èdepositato negli USA ed in Europa questo marchi da Shueisha, l’editore giapponese del celeberrimo manga diche ricordiamo èpubblicato nel Paese del Sol Levante nel corso del 2003. Vista la breve distanza trascorsa tra le registrazioni dei due trademark è lecito pensare ad un collegamento diretto, con Bandai Namco intenzionata quasi certamente ad effettuare l’annuncio dela breve, svelando in questo modo anche il gameplay dell’opera.