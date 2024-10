CR7 il siparietto con Szczesny e la stoccata alla Juve: "...andare in un grande club" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La battuta del campione portoghese all'ex compagno di squadra Szczesny prima della partita tra Polonia e Portogallo sta causando reazioni stizzite tra i tifosi bianconeri e facili ironie da parte dei rivali Ilgiornale.it - CR7 il siparietto con Szczesny e la stoccata alla Juve: "...andare in un grande club" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La battuta del campione portoghese all'ex compagno di squadraprima della partita tra Polonia e Portogallo sta causando reazioni stizzite tra i tifosi bianconeri e facili ironie da parte dei rivali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CR7 il siparietto con Szczesny e la stoccata alla Juve: "...andare in un grande club" - La battuta del campione portoghese all'ex compagno di squadra Szczesny prima della partita tra Polonia e Portogallo sta causando reazioni stizzite tra i tifosi bianconeri e facili ironie da parte dei ... (ilgiornale.it)

Cristiano Ronaldo punzecchia Wojciech Szczesny/ Che bordate alla Juventus prima di Polonia Portogallo! - Scambio di battute fra Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny nel tunnel, ma che stoccata del portoghese alla Juventus: "Ti sei dovuto ritirare per andare in ... (ilsussidiario.net)

Ronaldo a Szczesny: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club" - Lo scorso sabato, Polonia e Portogallo si sono incontrati in UEFA Nations League. Dopo l'annuncio del ritiro, Wojciech Szczesny si è trasferito al Barcellona e proprio il suo trasferimento è stato ... (gianlucadimarzio.com)