Borrell “Israele fermi subito gli attacchi alla missione Unifil” (Di lunedì 14 ottobre 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Unione europea esprime grave preoccupazione per la recente escalation lungo la Linea Blu e condanna tutti gli attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite”. Lo afferma in una nota l’Alto rappresentante per la Politica Estera e di Difesa dell’Unione Europea, Josep Borrell.L’Ue “esprime particolare preoccupazione per gli attacchi delle forze di difesa israeliane (IDF) contro la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), che hanno provocato il ferimento di numerosi operatori di pace – prosegue Borrell -. Tali attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, sono totalmente inaccettabili e devono cessare immediatamente”. Unlimitednews.it - Borrell “Israele fermi subito gli attacchi alla missione Unifil” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Unione europea esprime grave preoccupazione per la recente escalation lungo la Linea Blu e condanna tutti glicontro le missioni delle Nazioni Unite”. Lo afferma in una nota l’Alto rappresentante per la Politica Estera e di Difesa dell’Unione Europea, Josep.L’Ue “esprime particolare preoccupazione per glidelle forze di difesa israeliane (IDF) contro la Forza ad interim delle Nazioni Unite in Libano (), che hanno provocato il ferimento di numerosi operatori di pace – prosegue-. Talicontro le forze di pace delle Nazioni Unite costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, sono totalmente inaccettabili e devono cessare immediatamente”.

Ucraina - Borrell : "Kiev attacchi la Russia con armi occidentali - togliamo restrizioni" - Tajani : "Ogni paese decide per sé - sulle nostre restano" - Il Vicepresidente della Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato oggi giovedì 29 agosto in mattinata che: "Le restrizioni all’uso delle armi date all’Ucraina devono essere revocate, ci deve poter essere pieno . (Ilgiornaleditalia.it)

