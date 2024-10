Ballando con le Stelle, Nina Zilli si infortuna durante le prove: ecco come sta oggi la cantante (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anche Nina Zilla si è infortunata durante le prove di Ballando con le Stelle: vediamo come sta oggi la cantante! Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Nina Zilli si infortuna durante le prove: ecco come sta oggi la cantante Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AncheZilla si ètaledicon le: vediamostala

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme? Il gesto sospetto - Ha vissuto delle delusioni. “Bianca finalmente si sta iniziando a fidare… È una ragazza che in questi anni ha avuto delle cose sue personali, ha comunque a casa una figlia. Ballando con le stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fidanzati? A detta di Rossella Erra, a Ballando con le Stelle sarebbe scoccata la scintilla tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. (Dilei.it)

“Lei sta peggio di tutti : costole rotte”. Ballando con le stelle - ora arriva l’annuncio di Milly Carlucci - Giunto ormai al suo diciannovesimo anno, il celebre programma di Rai Uno ha sempre affrontato infortuni, ma mai con una tale frequenza e intensità. Ecco il vero motivo per cui è sparito: “Troppo impegnato a…” “Lei sta peggio di tutti: costole rotte”. Leggi anche: Durissimo attacco a Celentano. (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le Stelle : Marco Salvati smaschera Sonia Bruganelli e svela perchè fu licenziato per colpa sua - Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio”. L’attenzione quindi è passata poi a Paolo Bonolis, il quale si ritrova indirettamente in mezzo a tale diatriba. Proprio quando le polemiche su di lei stavano per abbassarsi si è aggiunta l’accusa di Marco Salvati, uno degli autori di “Avanti un altro” che la conosce molto bene. (Anticipazionitv.it)