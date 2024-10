Anticipazionitv.it - Ballando con le Stelle: Marco Salvati smaschera Sonia Bruganelli e svela perchè fu licenziato per colpa sua

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le ultime dinamiche dicon lestanno vedendoal centro dell’attenzione. Dopo la dura discussione con Selvaggia Lucarelli, l’opinione pubblica si è divisa e in molti non hanno esitato a schierarsi con la giurata. La concorrente, tra le altre cose, è finita allo spareggio e rischia l’eliminazione. Proprio quando le polemiche su di lei stavano per abbassarsi si è aggiunta l’accusa di, uno degli autori di “Avanti un altro” che la conosce molto bene.con lecontroNon sembrano voler finire le polemiche intorno a, la quale acon lesta facendo molto discutere. Dopo il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli e lo spareggio dell’ultima puntata contro Alan Friedman, la concorrente si è ritrovata un’altra accusa decisamente pesante.