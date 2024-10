Attacchi alle basi Unifil in Libano, Portolano: «Israele mi ha parlato di errore tattico» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il generale Luciano Portolano, recentemente nominato capo di Stato maggiore della Difesa, intervistato da Repubblica ha riferito in merito agli Attacchi subiti dai caschi blu da parte delle forze armate israeliane nel Libano meridionale: «Ho parlato con il capo di Stato maggiore delle forze armate israeliane. Mi ha detto che gli Attacchi contro i caschi blu sono stati frutto di errori a livello tattico e che avrebbe analizzato tutte le attività svolte sul terreno, assicurandosi che non ci sarebbero più stati errori del genere nei confronti di postazioni dell’Onu». Portolano si è detto sorpreso dall’offensiva israeliana «perché ha varcato la frontiera del Libano ed è entrato nella fascia sotto mandato delle Nazioni Unite». Lettera43.it - Attacchi alle basi Unifil in Libano, Portolano: «Israele mi ha parlato di errore tattico» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il generale Luciano, recentemente nominato capo di Stato maggiore della Difesa, intervistato da Repubblica ha riferito in merito aglisubiti dai caschi blu da parte delle forze armate israeliane nelmeridionale: «Hocon il capo di Stato maggiore delle forze armate israeliane. Mi ha detto che glicontro i caschi blu sono stati frutto di errori a livelloe che avrebbe analizzato tutte le attività svolte sul terreno, assicurandosi che non ci sarebbero più stati errori del genere nei confronti di postazioni dell’Onu».si è detto sorpreso dall’offensiva israeliana «perché ha varcato la frontiera deled è entrato nella fascia sotto mandato delle Nazioni Unite».

