Atp Stoccolma 2024, Berrettini-Darderi interrotta per un problema alla rete: tutti gli aggiornamenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) interrotta per un problema alla rete di metà campo la partita dell’Atp 250 di Stoccolma 2024 tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Sul 4-1 15-15 del secondo set, una prima di servizio di Darderi ha infatti rotto un supporto della rete, costringendo gli addetti ai lavori ad entrare in campo per risolvere il problema. Dopo uno stop di circa 10 minuti, quella parte della rete è stata sostituita e il match è ripreso. Atp Stoccolma 2024, Berrettini-Darderi interrotta per un problema alla rete: tutti gli aggiornamenti SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)per undi metà campo la partita dell’Atp 250 ditra Matteoe Luciano. Sul 4-1 15-15 del secondo set, una prima di servizio diha infatti rotto un supporto della, costringendo gli addetti ai lavori ad entrare in campo per risolvere il. Dopo uno stop di circa 10 minuti, quella parte dellaè stata sostituita e il match è ripreso. Atpper ungliSportFace.

