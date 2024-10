Atalanta, miniera infinita. Palestra apre la strada. Nuovi gioielli in vetrina nelle mani di Gasperini (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’inesauribile fabbrica di talenti dell’Atalanta si prepara a sfornare una nuova nidiata di gioielli. Pronti a breve anche per la prima squadra. La scelta di varare lo scorso anno la squadra Under 23 in serie C, modellandola come organizzazione, anche tattica, sulla prima squadra, sta già dando i suoi primi frutti, garantendo ai ragazzi usciti dalla prolifica “cantera“ una vetrina professionistica dove farsi le ossa. Merito della società, dei Percassi, che hanno voluto la seconda squadra, valorizzando così il grande lavoro storico del settore giovanile e dello scout. Sport.quotidiano.net - Atalanta, miniera infinita. Palestra apre la strada. Nuovi gioielli in vetrina nelle mani di Gasperini Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’inesauribile fabbrica di talenti dell’si prepara a sfornare una nuova nidiata di. Pronti a breve anche per la prima squadra. La scelta di varare lo scorso anno la squadra Under 23 in serie C, modellandola come organizzazione, anche tattica, sulla prima squadra, sta già dando i suoi primi frutti, garantendo ai ragazzi usciti dalla prolifica “cantera“ unaprofessionistica dove farsi le ossa. Merito della società, dei Percassi, che hanno voluto la seconda squadra, valorizzando così il grande lavoro storico del settore giovanile e dello scout.

