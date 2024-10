Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 14 ottobre

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi14Kemal è determinato a scoprire la verità sulla paternità di Deniz e, con l’aiuto di Leyla, ottiene il ciuccio della bambina per un test del DNA. Tuttavia, la tensione tra lui e Nihan è palpabile. Nihan, temendo la reazione di Emir, cerca di convincere Kemal a non proseguire con il suo piano, ma lui è troppo motivato per fermarsi.