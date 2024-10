Isaechia.it - Amici 24, si accende la discussione tra Vybes e Trigno: ecco cos’è successo tra i due

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tira aria di tempesta nella Casetta didopo la puntata andata in onda ieri pomeriggio. Per via di una frase di troppo pronunciata dadopo la classifica, quest’ultimo è andato in escandescenze. Nel daytime di oggi è stata mandata in onda la discussone fra i due. Il primo a spiegare quanto accaduto è statoad alcuni suoi compagni di avventura: Si è incazz*toa caso. Non gli si può dire niente veramente. Eh niente gli ho detto “vedo che ti stai cag*ndo sotto” perché ho visto che aveva la faccia agitata. Fa “e volevo mandare un messaggio” ed è andato via. Sono il primo che gli ha detto “Hai spaccato su Alba chiara. Successivamente si vede il cantautore raggiungerein camera da letto. I due allievi del talent show di Maria De Filippi discutono animatamente: T a V: oh ti devi calmare, ti devi veramente calmare.