Ilgiorno.it - Alla Caffaro inquinanti a livelli record. “Via alla bonifica o sarà tardi”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Brescia, 14 ottobre 2024 –nella falda sotto lo stabilimento industriale della. E il timore è che, con le piogge dell’ultimo mese, la falda possa alzarsi ulteriormente fra tre o quattro mesi, incrociando ancora il terreno impregnato dei veleni sversati in 50 anni dall’azienda, con effetti tutti da scoprire. la sindaca Laura Castelletti e Tognazzi Gianmaria, Mauro Fasano nuovo commissario, Brescia 29 gennaio 2024. Ph Only Crew Filippo Venezia Fotolive L’emungimento, ovvero l’operazione di togliere acqua per tenere bassa la falda, è stato già portato al massimo, a 1.350 mc all’ora rispetto agli 800 canonici, ma non si può fare di più perché la roggia Fiumicella, dove viene scaricata l’acqua emunta, non potrebbe accoglierne di più.