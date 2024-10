Terzotemponapoli.com - Zola: “Mi piacciono molto Yildiz e Kvara. Il Napoli sta andando fortissimo, ma la cosa non mi sorprende”

(Di domenica 13 ottobre 2024) A margine del “Festival dello Sport” che si sta svolgendo a Trento, Gianfrancoha parlato ai giornalisti: ”Non sono stato costretto ad andare in Inghilterra’‘ “Io non sono stato costretto ad andare in Inghilterra, probabilmente ero anche io che non volevo reinventarmi in un altro ruolo. Secondo me, questo è un momento in cui dobbiamo riacquisire determinate qualità che abbiamo sempre avuto. Ora ne abbiamo pochi e dobbiamo concentrarci a trovare la formula giusta per ricreare quella qualità che per noi è fondamentale, non ha prezzo e non ha valore”. Il miglior 10 oggi in Italia? “A me piace, piaceperò sono stranieri. Sta facendobene Pisilli, mi piaceanche Fagioli”.giocherebbe in Nazionale ora? “Non lo so. Però sono tempi diversi. Ai miei tempi c’era il fantasista a cui dovevi dare tutti i palloni.