Webuild rilancia: "Due stadi è una follia" (Di domenica 13 ottobre 2024) L’idea di costruire di due stadi separati, per Inter e Milan, è "una follia": meglio piuttosto, per i club, "investire in giocatori". L’affondo è arrivato dall’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine dell’inaugurazione della M4. Il colosso delle grandi opere ha infatti elaborato un progetto di ristrutturazione di San Siro. "Una proposta che risponde alle esigenze delle squadre – ha proseguito Salini – i proprietari americani stanno riflettendo su un nuovo stadio ma quando realizzeranno quanto tempo ci vuole in Italia, si analizzerà di nuovo questo progetto". Se Inter e Milan dovessero alla fine decidere di costruire "un nuovo stadio, ci proporremo sicuramente per realizzarlo", ha aggiunto il dg di Webuild, Massimo Ferrari. "Ha ragione il presidente Scaroni – ha proseguito – come in tutte le principali capitali di Europa occorrono stadi nuovi. Ilgiorno.it - Webuild rilancia: "Due stadi è una follia" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’idea di costruire di dueseparati, per Inter e Milan, è "una": meglio piuttosto, per i club, "investire in giocatori". L’affondo è arrivato dall’amministratore delegato di, Pietro Salini, a margine dell’inaugurazione della M4. Il colosso delle grandi opere ha infatti elaborato un progetto di ristrutturazione di San Siro. "Una proposta che risponde alle esigenze delle squadre – ha proseguito Salini – i proprietari americani stanno riflettendo su un nuovoo ma quando realizzeranno quanto tempo ci vuole in Italia, si analizzerà di nuovo questo progetto". Se Inter e Milan dovessero alla fine decidere di costruire "un nuovoo, ci proporremo sicuramente per realizzarlo", ha aggiunto il dg di, Massimo Ferrari. "Ha ragione il presidente Scaroni – ha proseguito – come in tutte le principali capitali di Europa occorrononuovi.

