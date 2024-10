Tvpertutti.it - Un posto al sole, trame dal 14/10 al 18/10: Rosa e Don Antoine al centro dei pettegolezzi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Donfiniranno nell'occhio del ciclone ad Unal, come raccontano ledella soap opera partenopea dal 14 al 18 ottobre 2024. Intanto, Damiano e i suoi colleghi intensificheranno il controllo intorno al ristorante di cui Angelo Torrente è socio occulto, mentre Viola dovrà decidere se partire o meno per Barcellona con Raffaele e Antonio per andare a trovare Ornella e Patrizio. Niko, invece, riceverà una telefonata dalla scuola di Jimmy e sarà costretto a mettere in chiaro le cose con il figlio. Poco dopo, Samuel apprenderà che Nunzio andrà a vivere a casa di Diana e la prenderà molto male, mentre Rossella sarà ancora sconvolta per la decisione di Cammarota di proseguire la sua relazione con la Dalla Valle e di trasferirsi da lei. La Graziani, però, proverà a distrarsi con il lavoro e riceverà dal nuovo primario una vantaggiosa proposta di lavoro.