Travolto da un rimorchio a Macerata, muore pensionato

Morrovalle (Macerata), 13 ottobre 2024 – E' morto, schiacciato da un rimorchio mentre faceva alcune riparazioni nel suo capannone. La vittima è Giovanni Battistelli, aveva 81 anni. L'allarme ieri è arrivato poco prima delle 16 da via Domenico Lazzarini a Morrovalle, dove l'uomo viveva con la moglie. Battistelli era andato nel capannone dove teneva gli attrezzi agricoli, per fare qualche lavoretto di riparazione alle varie macchine. Ma dopo un po', non vedendolo rientrare e non sentendolo, la moglie è andata a vedere cosa fosse successo. Ed è stato così che purtroppo ha trovato l'81enne intrappolato sotto al rimorchio: il mezzo agricolo si era spostato e gli era finito sopra, travolgendolo.

