Tour operator del turismo internazionale nel Sannio: oggi la consegna di omaggi (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiProvengono da Cina, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Spagna i Tour operator che il 12 ed il 13 ottobre hanno visitato il territorio, nell’ambito del Tour FAM Trip – Scopri il Sannio ed i Sanniti- volto a far conoscere i principali attrattori turistici del territorio. Il Tour è stato organizzato a seguito della TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo, nell’ambito della quale è stata promossa la destinazione Sannio attraverso innumerevoli attività . Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito delle azioni messe in campo dalla costituenda DMO (destination, management organization) composta da Confindustria Benevento, Comune di Benevento, Comune di Montesarchio, Consorzio ASI e Provincia di Benevento. Anteprima24.it - Tour operator del turismo internazionale nel Sannio: oggi la consegna di omaggi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiProvengono da Cina, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Spagna iche il 12 ed il 13 ottobre hanno visitato il territorio, nell’ambito delFAM Trip – Scopri iled i Sanniti- volto a far conoscere i principali attrattori turistici del territorio. Ilè stato organizzato a seguito della TTG di Rimini, la fieradel, nell’ambito della quale è stata promossa la destinazioneattraverso innumerevoli attività . Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito delle azioni messe in campo dalla costituenda DMO (destination, management organization) composta da Confindustria Benevento, Comune di Benevento, Comune di Montesarchio, Consorzio ASI e Provincia di Benevento.

