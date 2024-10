Tennis: Sinner "Vorrei giocare più libero e divertirmi di più" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il numero 1 al mondo sul caso Clostebol dopo il successo di Shanghai "La situazione in cui mi trovo non è facile" SHANGHAI (CINA) - "Le persone pensano che se vinci, se hai successo, non hai nessun problema. Ma non è così. La situazione in cui mi trovo chiaramente non è facile, e non Vorrei trovarmi Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Sinner "Vorrei giocare più libero e divertirmi di più" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il numero 1 al mondo sul caso Clostebol dopo il successo di Shanghai "La situazione in cui mi trovo non è facile" SHANGHAI (CINA) - "Le persone pensano che se vinci, se hai successo, non hai nessun problema. Ma non è così. La situazione in cui mi trovo chiaramente non è facile, e nontrovarmi

ATP Shanghai - è tempo di semifinali : Machac va in pasto a Sinner dopo il gran successo su Alcaraz. Djokovic per altri record - Fritz per sfatare un tabù - Due giorni fa si è invece preso i complimenti di Alcaraz, definendo la partita del suo avversario ‘da top 5’: ci vorrà questo o addirittura di più per mettere paura a Sinner, sempre più una grande muraglia. Ma non sarà facile contro Nole, con cui non ha mai vinto in nove precedenti e con cui ha un paio di ricordi poco piacevoli, come quello dell’Australian Open 2021 in cui sembrava in controllo ... (Oasport.it)

Cina : Shanghai - accesa con successo turbina F a gas per impieghi pesanti da 300 megawatt - Pechino, 09 ott – (Xinhua) – A Shanghai e’ stata accesa con successo la turbina a gas di classe F per impieghi pesanti da 300 megawatt, generalmente alimentata a gas naturale. Guardatela! Agenzia Xinhua. La macchina riveste un’importanza significativa per garantire la sicurezza energetica della Cina e promuovere lo sviluppo ecologico. (Romadailynews.it)

Grigor Dimitrov affronta un tifoso : cosa è successo a Shanghai - Il Masters1000 di Shanghai è solo l’ultimo evento della serie e Grigor Dimitrov è tra i giocatori più apprezzati sia per il modo di giocare che per il suo essere sportivo in campo. . twitter. Grigor, dunque, ha reagito in maniera piuttosto arrabbiata, arrivando addirittura a cercare la persona e ad affrontarla. (Oasport.it)