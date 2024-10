Liberoquotidiano.it - "Tempistica sospetta". Senaldi sui conti spiati: il dettaglio (tecnico) che proprio non torna

(Di domenica 13 ottobre 2024) Altra irruzione alla base Unifil in Libano. Israele, nella giornata di domenica 13 ottobre, ha invaso con carri armati la sede della missione Onu. Di questo si parla a 4 di Sera. Qui a intervenire c'è Pietro. Per il condirettore di Libero "è evidente che la missione Unifil è fallita, se no non ci sarebbe Hezbollah". Ecco allora che viene spontaneo domandarsi da che parte sta Unifil. "Purtroppo - è il pensiero di- Unifil è diventata una quinta colonna di Hezbollah". Intanto l'Idf ha rotto il silenzio sul ferimento di 15 peacekeeper. "Non stiamo prendendo di mira l'Unifi e l'Italia - ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Hagari - è un amico molto importante di Israele, è un'amicizia sincera e anche un'alleanza importante".