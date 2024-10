Telecronisti Sinner-Djokovic Masters 1000 Shanghai 2024 | chi commenta su Sky

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma e isu Sky di, finale deldi. Dopo l’atto conclusivo giocato a Pechino una decina di giorni fa contro Carlos Alcaraz, per il numero uno al mondo un’altra finale di spessore, questa volta contro il serbo. I due si ritrovano otto mesi dopo la semifinale vinta da Jannik agli Australian Open, mentre in finale si erano trovati in passato soltanto alle ATP Finals di Torino.è in vantaggio 4-3 nei sette incontri giocati fin qui, ma l’italiano si è aggiudicato tre delle ultime quattro partite. Si inizia alle ore 10:30 italiane di domenica 13 ottobre, con il match che andrà in onda sui canali SKY. Are il match su Sky saranno Luca Boschetto e Paolo Bertolucci.: chisu Sky SportFace.