Thesocialpost.it - Sonia Bruganelli scoppia in lacrime: “Ecco cosa mi succede da quando sono sola”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nella terza puntata di Ballando con le stelle su Rai 1, in onda sabato 12 ottobre 2024,si è lasciata andare ad una confidenza molto personale. Dopo avere parlato dell’infortunio che le ha causato una costola rotta, l’imprenditrice ha rivelato che danon è più la moglie di Paolo Bonolis, il comportamento delle persone attorno a lei è molto cambiato. La concorrente aveva gli occhi lucidi ed era visibilmente dispiaciuta.Leggi anche: Ballando con le stelle,: “Sabato avevo una costola rotta, ridicolizzata gratuitamente da Lucarelli”ha spiegato che nella scorsa puntata di Ballando con le stelle è stata particolarmente aggressiva con la giuria non solo perché stava male fisicamente per via dell’infortunio, ma anche perché non si sentiva all’altezza degli altri concorrenti evidentemente più bravi di lei.