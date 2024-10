Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner giocherà oggi la finale del Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak Djokovic. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semifinale Sinner ha superato in due set Tomas Machac con il punteggio di Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv L'Identità. Lidentita.it - Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikgiocheràladel Masters 1000 di. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semiha superato in due set Tomas Machac con il punteggio diAtpin tv L'Identità.

