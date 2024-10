Ridolfi trascina il Viaccia: primo sorriso (Di domenica 13 ottobre 2024) Viaccia 3 Firenze Ovest 2 Viaccia: Cecconi, Melani, Querci, Servillo, Maiolino, Ferroni, Michelozzi, Bartolozzi, Bellucci, Ridolfi, Baldi. A disp.: Biancalani, Nocentini, Torcasso, Bashkimi, Aiello, Caca, Villani, Del Re, Vannucci. All. Giugni. FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marghi, Ussia, Scozzari Baio, Muho, Ciofi, Angiolini, Giannini, Marrani, Tanini, Pecchioli. A disp.: Ciappelli, Fiscella, Manetti, Fabbri, Piazza, Ermini, El Jallali, Braccesi, Taoufik. All. Angiolini. Arbitro: Briganti di Carrara. Reti: 14’ e 89’ Ridolfi, 29’ Marghi, 62’ Ferroni, 83’ Ermini. Emozioni e gol nell’anticipo della sesta giornata di andata del girone A di Promozione. Sport.quotidiano.net - Ridolfi trascina il Viaccia: primo sorriso Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024)3 Firenze Ovest 2: Cecconi, Melani, Querci, Servillo, Maiolino, Ferroni, Michelozzi, Bartolozzi, Bellucci,, Baldi. A disp.: Biancalani, Nocentini, Torcasso, Bashkimi, Aiello, Caca, Villani, Del Re, Vannucci. All. Giugni. FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marghi, Ussia, Scozzari Baio, Muho, Ciofi, Angiolini, Giannini, Marrani, Tanini, Pecchioli. A disp.: Ciappelli, Fiscella, Manetti, Fabbri, Piazza, Ermini, El Jallali, Braccesi, Taoufik. All. Angiolini. Arbitro: Briganti di Carrara. Reti: 14’ e 89’, 29’ Marghi, 62’ Ferroni, 83’ Ermini. Emozioni e gol nell’anticipo della sesta giornata di andata del girone A di Promozione.

