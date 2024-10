Regolamento Nations League 2024/2025: ecco come funziona (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Regolamento completo della Nations League 2024/2025: ecco come funziona la quarta edizione della nuova competizione Uefa per nazionali che sostituisce le amichevoli e che è anche valida, alternativamente, per fornire percorsi alternativi per agguantare le qualificazioni a Europei o Mondiali. Ma limitandoci al torneo in sé, andiamo di seguito a sviscerarne ogni dettaglio sul format e quant’altro, ricordando che l’Italia è tra le partecipanti. IL FORMAT DELLA Nations League Nella Nations League sono previste quattro diverse leghe in base al ranking Uefa: la Lega A, la Lega B, la Lega C, tutte di sedici squadre ciascuna, smistate in quattro gruppi da quattro, e la Lega D con sei squadre e due gruppi da tre. La Nazionale di Spalletti si trova in Lega A, inserita nel gruppo B con Francia, Belgio e Israele. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilcompleto dellala quarta edizione della nuova competizione Uefa per nazionali che sostituisce le amichevoli e che è anche valida, alternativamente, per fornire percorsi alternativi per agguantare le qualificazioni a Europei o Mondiali. Ma limitandoci al torneo in sé, andiamo di seguito a sviscerarne ogni dettaglio sul format e quant’altro, ricordando che l’Italia è tra le partecipanti. IL FORMAT DELLANellasono previste quattro diverse leghe in base al ranking Uefa: la Lega A, la Lega B, la Lega C, tutte di sedici squadre ciascuna, smistate in quattro gruppi da quattro, e la Lega D con sei squadre e due gruppi da tre. La Nazionale di Spalletti si trova in Lega A, inserita nel gruppo B con Francia, Belgio e Israele.

Italia ai Mondiali se vince la Nations League? Cosa dice il regolamento|Nazionali - com: CHI SI QUALIFICA AI MONDIALI 2026 L’allargamento dei Mondiali da 32 a 48 squadre concede alle rappresentative europee, così come a quelle del resto del mondo, un numero superiore rispetto alle edizioni precedenti. L’Italia dunque può classificarsi terza nel proprio girone di qualificazione ai Mondiali nel 2025, ma accedere ai playoff se chiuderà la Nations League 2024/25 in prima posizione ... (Justcalcio.com)