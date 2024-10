Ilrestodelcarlino.it - Papi, santi e cavalieri. I pannelli sulla Garisenda

(Di domenica 13 ottobre 2024) La Torre dellaha un nuovo look. Dopo l’arrivo dei tralicci da Pisa e la presentazione del Pfte (Progetto di fattibilità tecnico-economica), il cantiere per la messa in sicurezza è stato avvolto da immagini eche raccontano la storia della città: è ‘Bologna a cuore aperto’. "Tre capolavori della Bologna medievale", come li definisce Palazzo d’Accursio, "un invito rivolto a tutti a scoprire i tesori antichi custoditi nei Musei civici cittadini", ma anche "un dispositivo simbolico e identitario, destinato ad accompagnare la vita del cantiere e della città per la durata dei lavori". Il Comune aveva annunciato nei mesi scorsi che il cantiere sarebbe stato arricchito da figure e rappresentazioni all’insegna della cultura, e così è stato. La prima maxi sagoma raffigura un cavaliere appostato a presidio di piazza di Porta Ravegnana, affacciato sul fronte di via Rizzoli.