Lanazione.it - Onori a chi ha guidato San Miniato. La festa per gli ex amministratori

(Di domenica 13 ottobre 2024) Unaper loro. Per chi haSanin questi ottant’anni che ci separano dalla tragedia della guerra. Per chi c’è ancora e per quelli che ci hanno lasciato. La cerimonia si è aperta con gli interventi istituzionali del sindaco di SanSimone Giglioli, di Matteo Betti. In dono una pergamena commemorativa ai familiari e agli eredi della prima giunta insediata dagli alleati il 5 agosto 1944, di cui facevano parte il sindaco Emilio Baglioni e i membri Alessio Alessi, Giulio Buggiani, Gino Giunti, Fioravante Mori (ex comandante partigiano), Ermanno Taviani (padre dei fratelli Taviani) e Genesio Ulivelli.