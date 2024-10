Liberoquotidiano.it - "Non mi leveranno di torno": duro sfogo di Giorgia Meloni, con chi ce l'ha

(Di domenica 13 ottobre 2024) In Italia «ci sono gruppi di pressione» che «non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non si fa ricattare. E allora, magari, tentano di toglierselo dicon altri strumenti. Temo che non riusciranno». Alla terza inchiesta che ha al centro la violazione di dati privatissimi- conti correnti, dichiarazioni dei redditi, carte di credito della premier, di suoi ministri, di parlamentari soprattutto di centrodestra, scatta il l'allarme rosso. E il contrattacco. Dal punto più alto,. In una intervista al Tg5, la premier affronta di petto il susseguirsi di casi di spionaggio e di sospetto dossieraggio che hanno per bersaglio lei, oltre a tanti altri.