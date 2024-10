Napoli Basket, disastro a Sassari: Fobbs e Bendzius firmano la prima vittoria della Dinamo (Di domenica 13 ottobre 2024) Trasferta a Sassari per il Napoli Basket di Igor Milicic, match valido per la terza giornata di LBA: resoconto e tabellino del match Terzo KO in campionato per il Napoli Basket di Milicic. Il quarto stagionale di fila contando le Final four di Supercoppa. Sassari in grandissima giornata non sbaglia un colpo e chiude praticamente la gara a fine terzo quarto. Solo panchina per Pangos, fermato da un fastidio muscolare durante la settimana. Primo quartoTanti errori da tre nei primi 5 minuti di gioco, ma tanti rimbalzi offensivi per Napoli che si tiene attaccata alla Dinamo Sassari. Copeland fatica ad entrare in ritmo, mentre Sokolowski fa ricordare ai tifosi azzurri quanto fosse importante fuori dall’arco. Bomba di Fobbs, risponde Copeland con un’altra tripla. Bendzius caldissimo chiude il primo quarto a 10 punti con due triple. Spazionapoli.it - Napoli Basket, disastro a Sassari: Fobbs e Bendzius firmano la prima vittoria della Dinamo Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Trasferta aper ildi Igor Milicic, match valido per la terza giornata di LBA: resoconto e tabellino del match Terzo KO in campionato per ildi Milicic. Il quarto stagionale di fila contando le Final four di Supercoppa.in grandissima giornata non sbaglia un colpo e chiude praticamente la gara a fine terzo quarto. Solo panchina per Pangos, fermato da un fastidio muscolare durante la settimana. Primo quartoTanti errori da tre nei primi 5 minuti di gioco, ma tanti rimbalzi offensivi perche si tiene attaccata alla. Copeland fatica ad entrare in ritmo, mentre Sokolowski fa ricordare ai tifosi azzurri quanto fosse importante fuori dall’arco. Bomba di, risponde Copeland con un’altra tripla.caldissimo chiude il primo quarto a 10 punti con due triple.

